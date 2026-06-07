RFV Carmine Esposito: "Grosso dà un'impronta alle squadre ed è un professionista"

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L'ex attaccante della Fiorentina nella stagione 1998-99 Carmine Esposito è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la prima parte del Viola Weekend per parlare di attualità viola e il cambio di allenatore. Ecco le sue parole a partire dall'addio a Vanoli: "Vista la stagione la ritengo una scelta giusta perché Vanoli doveva salvare la Fiorentina e l'ha fatto ma ora ci vuole una svolta e quell'entusiasmo che può dare solo un allenatore nuovo".

Grosso come lo giudica?

"Mi piace moltissimo ed ha fatto un buonissimo lavoro a Sassuolo anche se in una piazza come Firenze deve dare di più. Ma credo sia la scelta giusta e pensa che quando se ne parlava per Napoli io lo avrei voluto anche al Napoli".

I pregi sono valorizzazione singoli e identità della squadra?

"Sono d'accordo con l'analisi. L'ho seguito per un mese con i corsi che facciamo, ha dato un'identità al Sassuolo, ha uno staff di tutto rispetto ed è un professionista. E' stato una sorpresa come metodologia perché lui ha una impronta che dà alla squadra, con giocatori magari più di qualità di quelli avuti".

Fiorentina subito in lotta per l'Europa?

Deve puntarci subito sì, Firenze può permettersi un anno di sbagliare. Se riparte troppo piano passano anni per tornare ad alti livelli. Quest'anno la Fiorentina deve dare fastidio alle big, il Bologna di questi due anni insomma".

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