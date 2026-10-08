RFV Calamai: "Verso Genoa-Fiorentina tanti dubbi, ma la certezza è che giocherà Pellegrino"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", ha parlato del momento di casa Fiorentina "Ci avviciniamo a Genoa-Fiorentina con una serie di interrogativi che sono comprensibili visto il periodo di sosta. Adesso Paolo Vanoli ha a disposizione tutta la rosa ma adesso dovrà valutare le condizioni di chi è tornato dagli impegni Nazionali. Ci sono dubbi in difesa, nel ruolo del terzino sinistro, ci sono grandi dubbi sul centrocampo, c'è il dubbio di capire se Mastantuono può giocare dall'inizio o se è meglio inserirlo in corso d'opera, c'è il dubbio anche sul modulo. Ma su una cosa non ho dubbi: il centravanti sarà Mateo Pellegrino.

E questa mi sembra una prima grande vittoria per questo attaccante, arrivato in estate con diversi interrogativi. Quando è stato acquistato Beto sembrava destinato a partire in seconda fascia, ma adesso sta conquistando tutti, partita dopo partita, con gol ma non solo, anche grazie alla sua determinazione e il lavoro di aiuto alla squadra. Io non voglio parlare nessun tipo di paragone, anche se qualche paragone è già stato fatto e riguarda un altro attaccante argentino passato da Firenze, quel che è certo è che questo Pellegrino mi ha conquistato".