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Calamai: "Verso Genoa-Fiorentina tanti dubbi, ma la certezza è che giocherà Pellegrino"

Calamai: "Verso Genoa-Fiorentina tanti dubbi, ma la certezza è che giocherà Pellegrino"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:31Radio FirenzeViola
di Alessandro Di Nardo

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", ha parlato del momento di casa Fiorentina "Ci avviciniamo a Genoa-Fiorentina con una serie di interrogativi che sono comprensibili visto il periodo di sosta. Adesso Paolo Vanoli ha a disposizione tutta la rosa ma adesso dovrà valutare le condizioni di chi è tornato dagli impegni Nazionali. Ci sono dubbi in difesa, nel ruolo del terzino sinistro, ci sono grandi dubbi sul centrocampo, c'è il dubbio di capire se Mastantuono può giocare dall'inizio o se è meglio inserirlo in corso d'opera, c'è il dubbio anche sul modulo. Ma su una cosa non ho dubbi: il centravanti sarà Mateo Pellegrino.

E questa mi sembra una prima grande vittoria per questo attaccante, arrivato in estate con diversi interrogativi. Quando è stato acquistato Beto sembrava destinato a partire in seconda fascia, ma adesso sta conquistando tutti, partita dopo partita, con gol ma non solo, anche grazie alla sua determinazione e il lavoro di aiuto alla squadra. Io non voglio parlare nessun tipo di paragone, anche se qualche paragone è già stato fatto e riguarda un altro attaccante argentino passato da Firenze, quel che è certo è che questo Pellegrino mi ha conquistato".

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