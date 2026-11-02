RFV Calamai: "Perché Oulai di nuovo in panchina? Vanoli cavalchi la sua positività"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato delle possibili scelte di Vanoli in vista della partita di stasera della Fiorentina contro il Sassuolo: "Ho letto la probabile formazione della Fiorentina in vista della gara di oggi e l'ho fatto con un po' di fastidio. Non c'è Oulai e questo per me non ha senso. Il calcio è fatto di momenti e un allenatore deve avere la capacità di cavalcare la positività di un giocatore. Abbiamo detto di tutto di Oulai e all'inizio poteva star bene di inserirlo piano piano, poi però lo metti nel secondo tempo contro l'Atalanta in un momento non semplice e questo ragazzo risponde bene.

Per un giovane è una mazzata terribile ritrovarsi in panchina la partita dopo. Caro Vanoli, non è così che si difende la crescita di un talento come Oulai. Oggi dovrebbe giocare al posto di Ndour, per me se Oulai va in panchina è un errore".