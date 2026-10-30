RFV Lo Monaco duro: "La Viola non ha risolto un problema base: la difesa"

Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco si è così espresso a "Palla al centro", a Radio FirenzeViola, per parlare dei temi di casa Fiorentina: “Il mercato di gennaio, si chiama di riparazione. Significato che, compatibilmente con quello che puoi trovare, qualcosa sei costretto a farla alla luce di questa prima tornata. C’è un detto che fa: “chi mangia fa mollica”. Ovvero: chi opera, ci sta che sbagli. La Fiorentina ha trascurato una cosa essenziale che si porta dietro dall’anno scorso: questa squadra non sa difendere, non conosce la tattica difensiva di reparto. Prende dei gol sconcertanti. Forse la lungimiranza doveva risolvere prima questo problema. Mi meraviglio che un tecnico con dei trascorsi da difensore non se ne accorga. Ci sono dei giocatori individualmente discreti, ma che quando si esprimono di reparto sembrano delle belle signorine”.

Sul gol di ieri non c’era nessuno che contrastasse...

“La Fiorentina perde palla in uscita, mi dite voi dov’è il terzino destro? Se si ritrova 20 metri davanti alla palla significa che è fuori posizione. Senza contare i gol presi sui calci da fermo. Il difensore centrale che perde l’attaccante, che puntualmente castiga la Fiorentina. Magari lo fai anche il gol, ma non sei mai sicuro là dietro. E allora bisogna che si intervenga, come reparto e come difesa”.

Mentre il problema dell’attacco è risolto?

“No, perché la Fiorentina non ha esterni bassi che attaccano la linea di fondo. Forse solo Jimenez, che non cerca mai il servizio. E allora a cosa serve il lungagnone là davanti? Che poi non basta essere dei lungangoni per essere bravi sul gioco aereo. Varela contro il Napoli ha fatto il contromovimento: crea uno spazio e attacca uno spazio, sorprendendo il difensore avversario. Questo è fondamentale per un attaccante. A Firenze ci sono dei calciatori che non sono propedeutici al gioco d’attacco”.

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