RFV Tenerani: "Se non risolviamo l'emorragia difensiva si rischia la Serie B. Sto ancora con Vanoli"

Mario Tenerani, giornalista e voce amica di Radio FirenzeViola ospite della trasmissione "Garrisca al Vento", ha commentato la prestazione della Fiorentina di ieri contro l'Atalanta e non solo. Questo il suo pensiero iniziale sul tema legato all'attacco e in particolare al nome di Pellegrino: "La Fiorentina ha attaccanti tali che possano garantirmi tre gol a partita? Io cerco di essere coerente, a me Pellegrino piaceva anche a Parma e quando è stato preso ero davvero contento. Nel tipo di gioco di Cuesta ha segnato diversi gol. Ieri però l'argentino al di là che gli abbiano dato pochi palloni ha giocato veramente male. Non ha retto palloni in mezzo al campo con Obric e Scalvini che hanno avuto la meglio. La sua prestazione la metto sul piano di quella di Fagioli. Nonostante ciò a me continua a piacere, così come piace Oulai. Poi c'è Jimenez, che da terzino destro entra in molte delle reti dei viola, non solo con gol e assist. Io continuo ad essere dalla parte di Vanoli che però bisogna che in conferenza stampa cerchi di migliorare il modo di esprimersi".

Cosa ne pensi dei tanti gol subiti? "È chiaro che difensivamente l'emorragia andrà fermata, altrimenti si va diretti in Serie B. Questo è il problema principale, e non riguarda la sola difesa ma tutta la squadra. Ieri sul gol di De Ketelaere Ndour lo insegue andando a passeggio e rimanendo dieci metri dietro al Belga al momento del gol. Como e Roma hanno due difese granitiche, e Fabregas non è un catenacciaro, ma comunque riesce a difendersi andando allo stesso tempo ad attaccare. Vanoli dovrà per forza ripartire da lì. Ad ora i viola hanno problemi anche a centrocampo e in attacco ma la difesa deve avere la priorità".