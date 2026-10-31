RFV Zauri: "Oulai-Fagioli? Il vero problema non è il singolo ma il collettivo"

L'ex difensore, tra le altre di Lazio e Fiorentina, Luciano Zauri si è così espresso a Radio FirenzeViola durante il "Viola weekend" su questa prima parte di Serie A: “Ho visto una grandissima Lazio, che sta meritando tutto. Gattuso ha rimesso insieme i cocci ed è stato bravissimo. La Juve sta facendo fatica, il Milan si sta confermando ad alti livelli pur con un po’ di fatica. Il Napoli alterna cose buone a cose meno buone. Poi ci sono le squadre come la Fiorentina, che sta facendo molta fatica anche quest’anno”.

Quali sono le ragioni del rendimento negativo dei viola?

“Nessuno poteva pensare a una classifica di questo genere, la Fiorentina ha fatto un ottimo mercato. Si è puntato su giovani importanti e di talento, che però stanno facendo fatica. Firenze è una grande piazza, che vuole giocatori di qualità. Dispiace perché è la seconda stagione di fila in cui si poteva pensare a un campionato completamente diverso. Addirittura, da fuori, leggo che anche Vanoli è a rischio”.

La Fiorentina è ancora in tempo per rimediare?

“Sì, intanto se fossi in lei penserei all’oggi. Sono state fatte prestazioni anche discrete, solo che poi non si vince e i mugugni aumentano. L’errore che non deve fare questa squadra è che in un attimo ci si può tirar fuori da questa situazioni. L’importante è pensare partita per partita”.

Oulai e Fagioli li vede alternativi o complementari? Come sistemerebbe il centrocampo?

“Secondo me hanno fatto fatica un po’ tutti, è ovvio che poi l’allenatore cerchi tutte le alternative immaginabili. La difficoltà attuale è nelle due fasi, se ne fa una non fa l’altra. Il discorso non è legato al singolo elemento ma alla squadra intera. Non credo che un giocatore o un altro possano fare la differenza”.

Ascolta il podcast per l'intervista completa!