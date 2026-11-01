RFV Carmine Esposito su Vanoli: "Se non arrivano risultati nelle prossime due giusto un cambio in panchina"

Carmine Esposito, ex attaccante tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato su Radio Firenze Viola, commentando così la vicenda legata a Kean e alla possibile esclusione dai titolari in vista della sfida contro la Roma, ma non solo: ""Per me quello contro l'Atalanta è un punto guadagnato, ho visto delle buone cose anche se la Fiorentina rimane una squadra fragile. Secondo me in questo momento i giocatori devono vedere la classifica, non possono ignorarla. Sono convinto che in casa del Sassuolo possano fare risultato, è una tappa fondamentale perché sennò dopo rischi di andare in affanno".

Così su Paolo Vanoli e la situazione della panchina viola: "Secondo me se in queste due partite non ci saranno segnali da parte della squadra si potrebbe valutare anche un cambio di allenatore, è brutto da dire ma è così. Firenze deve lottare per quello che merita, per i primi sette-otto posti. Ripeto, spero e penso che col Sassuolo faccia risultato, ma se non farà punti le riflessioni andranno fatte".

E su Franco Mastantuono: "La Fiorentina non lo mette nelle condizioni di far bene, perché è un giocatore di grande qualità e grandi margini di crescita, la Fiorentina fa bene a puntarci