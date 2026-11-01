RFV

Carmine Esposito su Vanoli: "Se non arrivano risultati nelle prossime due giusto un cambio in panchina"

Carmine Esposito su Vanoli: "Se non arrivano risultati nelle prossime due giusto un cambio in panchina"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:20Radio FirenzeViola
di Alessandro Di Nardo

Carmine Esposito, ex attaccante tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato su Radio Firenze Viola, commentando così la vicenda legata a Kean e alla possibile esclusione dai titolari in vista della sfida contro la Roma, ma non solo: ""Per me quello contro l'Atalanta è un punto guadagnato, ho visto delle buone cose anche se la Fiorentina rimane una squadra fragile. Secondo me in questo momento i giocatori devono vedere la classifica, non possono ignorarla. Sono convinto che in casa del Sassuolo possano fare risultato, è una tappa fondamentale perché sennò dopo rischi di andare in affanno".

Così su Paolo Vanoli e la situazione della panchina viola: "Secondo me se in queste due partite non ci saranno segnali da parte della squadra si potrebbe valutare anche un cambio di allenatore, è brutto da dire ma è così. Firenze deve lottare per quello che merita, per i primi sette-otto posti. Ripeto, spero e penso che col Sassuolo faccia risultato, ma se non farà punti le riflessioni andranno fatte". 

E su Franco Mastantuono: "La Fiorentina non lo mette nelle condizioni di far bene, perché è un giocatore di grande qualità e grandi margini di crescita, la Fiorentina fa bene a puntarci