RFV L'ex Ds del Sassuolo Rossi: "Paratici ha il pallino di De Zerbi. Hojbjerg lo vorrei sempre nella mia squadra"

Giovanni Rossi, ex ds del Sassuolo e protagonista anche con Olympique Marsiglia e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare di Sassuolo-Fiorentina, in programma domani, e non solo : "Secondo me i momenti negativi di Sassuolo e Fiorentina nascono da motivazioni diverse, anche perché sono due ambienti completamente differenti. A Sassuolo devi saper gestire i momenti esaltanti, al contrario di quello che succede a Firenze dove si deve gestire i periodi difficili. Per quanto riguarda la Fiorentina però vedo dei passi avanti. In base alla mia esperienza sottolineo però come Sassuolo sia una realtà particolare, forse unica al mondo. Giochi a Reggio Emilia, la squadra è di Sassuolo ma si allena e vive a Modena e la proprietà è una multinazionale. La Fiorentina è invece Firenze, in città c'è solo quella squadra e devi avere la capacità di portare una maglia pesante.

La Fiorentina sta ritrovando la voglia di lottare. Quando parti così non è facile rialzarsi, però vedo segnali positivi. Con Fabio Grosso non so cosa sia successo. Credo che una società debba però sempre mettere a disposizione calciatori funzionali al gioco di un allenatore. Dall'altra parte, Aquilani lo conosco e mi piace, può allenare un top club ma va giudicato in altre realtà e fra qualche anno".

L'ex Ds ha parlato così anche degli allenatori avuti nel corso della sua lunga esperienza al Sassuolo e non solo: "Nella mia carriera ho avuto la fortuna di lavorare con tanti bravi allenatori: De Zerbi, Pioli, Allegri, Baroni, Di Francesco e tanti altri. Credo che Roberto non sia giudicato per il suo vero valore, perché è un allenatore duttile, che istaura con i propri giocatori un rapporto viscerale. So che a Fabio Paratici è sempre piaciuto un allenatore come De Zerbi, ne abbiamo parlato spesso. Quando devi pensare di cambiare allenatore uno come De Zerbi è un nome che c'è sempre nella lista dei papabili".

Rossi ha poi parlato di Pierre-Emile Hobjerg, centrocampista classe '95 dell'Olympique Marsiglia accostato nelle scorse settimane alla Fiorentina: "Le condizioni del Marsiglia sono pessime, Pierre è un capitano, in ogni squadra in cui va è leader e proprio per questo con me uno come Hojbjerg lo voglio sempre, poi deve decidere Vanoli con la società".