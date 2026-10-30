RFV Ceccarini: "Sono preoccupato del momento viola. Non ho capito i cambi di Vanoli"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb, durante la trasmissione su Radio FirenzeViola durante "Nik&Nik", ha parlato del pareggio di ieri tra Fiorentina e Atalanta: "Io non so se siano due punti persi o uno guadagnato. Sono preoccupato perché ho visto dei cambi di Vanoli al 91' che mi hanno sorpreso, così come la risposta che lui ha dato in conferenza stampa su questo tema. Francamente ho visto solo i riflessi filmati della partita, non so dare un giudizio sul match. Dico solo che i migliori in campo sono stati i tifosi, per distacco, il resto tutto da rivedere".

Ancora sui cambi: "Perché Gonçalves è entrato al 91'? La partita finiva nel giro di due/tre minuti. Questo certo non è l'ago della bilancia che spiega il momento viola, ma io il portoghese me lo sarei aspettato prima in campo, anche perché a livello offensivo è tra i migliori. Davanti con le punte si fatica a segnare, mentre Mastantuono crea ma fatica ad essere pungente".

Cosa ti aspetti dalle prossime sfide della Fiorentina? "Il Sassuolo è stato calcisticamente massacrato dalla Lazio, ma devi andare li con la guardia alta, come se un match fosse estremamente difficile. Contro la Juventus si deve andare convinti di fare punti, al di là del valore dei bianconeri che hanno perso con il Genoa e non con il Real Madrid, non vedo perché non ci possa vincere anche la Fiorentina".

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