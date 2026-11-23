RFV Calamai è una furia: "I Commisso chiedano spiegazioni. A Paratici e a Vanoli"

Luca Calamai a caldo dopo Monza-Fiorentina a Radio Firenzeviola è una furia dopo il 3-0 subito dai viola: "Se la Fiorentina non avesse già cambiato allenatore lo dovrebbe fare ora. Poi faccio un discorso sui Commisso. Quest'anno hanno speso anche più dei 92 milioni di Pradè e continuiamo a non vedere la parte sinistra della classifica. Cosa puoi dire a questa proprietà dal punto di vista dell'impegno? Nulla. Però se oggi la proprietà non chiama il signor Paratici e il signor Vanoli, allora hanno colpe anche loro. Devono chiedere dove finiscono i soldi che continuano a mettere, altrimenti sono correi. Ho visto squadre peggio della Fiorentina, quindi non riesco a pensare che possa lottare per la B, ma pensate che con un mercato del genere a novembre possa essere finito il campionato? Inimmaginabile".

Cosa deve fare Vanoli per salvare la panchina?

"Io non riesco a scindere Vanoli da Paratici, sia chiaro, perché questa è una squadra sbagliata. Neanche Mandrake riuscirebbe a metterla a posto. La mia domanda è cosa devono fare Paratici e Vanoli per chiedere scusa e giustificare questo disastro sportivo. Spero che si scusino dei soldi evaporati nel nulla, di una squadra senza capo né coda, di un allenatore sbagliato. Sarebbe un primo punto di partenza. E poi non vorrei mai più sentire la frase 'si può costruire qualcosa di importante'. Ma dove? Come? Quando? La Fiorentina ha fatto meno 80 milioni dal mercato e oggi che giocatori hai rivalutato? Nessuno. A me a Monza non è piaciuto nessuno, l'unico che si salva è Jimenez e non è nostro. Oggi deve scendere in campo la proprietà e deve chiedere spiegazioni. Pubbliche. Perché questo è uno schiaffo dato alla città e ai tifosi. La società dovrebbe ripagare il biglietto a tutti quelli che sono andati a vederla allo stadio".