FirenzeViola Fiorentina, Vanoli non svolta: i numeri preoccupano e le scelte fanno discutere

Doveva essere l'uomo della ripartenza, ma Paolo Vanoli non è ancora riuscito a cambiare il volto della Fiorentina. Il pesantissimo 3-0 contro il Monza rappresenta il punto più basso della sua seconda esperienza sulla panchina viola. Dal ritorno a Firenze il tecnico ha raccolto appena 9 punti in nove giornate di campionato, con una media di un punto a partita. Ancora più preoccupante il dato difensivo: 19 gol subiti, oltre due a incontro. Numeri che raccontano una squadra fragile, incapace di trovare continuità e soprattutto di reagire alle difficoltà. Tanto più se già con Grosso erano emerse lacune evidenti.

Le scelte che non convincono, da Gnonto ai cambi

Ma oltre ai risultati, iniziano a far discutere anche alcune decisioni dell'allenatore. A Monza, per esempio, la scelta di schierare Gnonto titolare al posto di Njie non ha pagato. L'ex Leeds ha faticato a incidere, mentre lo svedese aveva mostrato segnali incoraggianti prima della sosta. Più in generale, preoccupa la gestione delle sostituzioni: troppo spesso i cambi non riescono a modificare l'andamento delle partite. Quando la Fiorentina va in difficoltà, dalla panchina raramente arriva quella scossa necessaria per invertire l'inerzia. Un limite sul quale anche Vanoli deve interrogarsi.

Il progetto non può diventare un alibi

Nel dopopartita il tecnico ha chiesto scusa ai tifosi, richiamando i giocatori all'umiltà e indicando nei 40 punti il primo obiettivo stagionale. Vanoli continua a credere nel progetto, ma il tempo delle spiegazioni rischia di esaurirsi. La Fiorentina ha bisogno di risultati immediati, non soltanto di prospettive future. Il ritiro dovrà servire a ritrovare compattezza e determinazione. Perché le responsabilità sono certamente condivise, ma anche l'allenatore deve trovare risposte diverse. E soprattutto efficaci.