FirenzeViola Monza-Fiorentina 3-0, le pagelle: notte fonda Ndour, Oulai esce di scena, male Gnonto. E dietro sono le solite pecche

DE GEA – Osserva il match fino oltre la mezz'ora quando mette i pugni sul tentativo di Birindelli poi però perde la sfida dagli undici metri con Varela che timbra il cartellino a ridosso dell'intervallo. Il portoghese lo spiazza su rigore e lo batte ancora in avvio di ripresa, lui risponde presente su un tiro di Pessina poi incassa il terzo gol di Robinson che arriva con un tiro deviato, 6

JIMENEZ – Intraprendente come spesso capita arriva anche al tiro al ventesimo, in generale è il più propositivo del primo tempo. Perde gran parte della sua spinta nella ripresa pur azzeccando un buon cross per Beto, 5,5

DRAGUSIN – Buona guardia nella prima mezz'ora, poi escluso il tentativo di Birindelli soffre il giusto pur tornando negli spogliatoi all'intervallo sotto di un gol, poi Varela lo lascia al palo sul raddoppio. Chiude una brutta serata rimediando l'ammonizione, 5

VIERY – Attento nelle prime battute è costretto a uscire per un problema muscolare a metà primo tempo, 6

Dal 27'st RANIERI – Appena entrato trova il tempo giusto per arginare Varela in una rara azione offensiva del Monza. Alla lunga però la barricata non regge, 5,5

JOAO MARIO – Primo tempo guardingo poi prende coraggio e arriva al tiro a poco dall'intervallo trovando la risposta del portiere. In affanno nel quarto d'ora della ripresa che chiude la partita a favore del Monza, 5,5

NDOUR – Prima frazione in cerca della miglior posizione, lui non fa molto per alimentare la manovra. Perde Varela sul gol del 2-0 ed è in ritardo anche sul tiro al volo di Robinson. Notte fonda, 4

OULAI – In avvio prima non s'intende con Mastantuono favorendo la ripartenza del Monza poi approfitta di una delle prime disattenzioni dei padroni di casa con un tiro velenoso che Thiam mette in angolo. Il suo braccio troppo largo a fine tempo obbliga Doveri a concedere il rigore al Monza. Nella ripresa perde dinamismo e convinzione, 4,5

MASTANTUONO – Dalle sue parti la marcatura è molto attenta, lui fatica a trovare spazi utili e almeno nel primo tempo pure a saltare l'uomo. Rimedia un calcione dentro l'area di rigore senza che l'arbitro decida di intervenire, poi ci prova da solo ma concludendo troppo centrale. Scarico come gli capitò a Genova, 5

Dal 21'st BETO – Il primo pallone potrebbe già vederlo protagonista ma di testa mette fuori. Ci riprova più tardi colpendo il palo. La buona volontà ce la mette, 6

GONÇALVES – Non troppo preciso nella prima mezz'ora di partita, non va meglio quando il Monza alza il suo baricentro. Vanoli lo richiama dopo un tempo deludente, 5

Dal 1'st NJIE – Sembra dare la scossa giusta, con un tentativo sotto porta sul quale mette una pezza Thiam. Il duello si ripete anche dopo il terzo gol sempre a favore del portiere, 6

GNONTO – Mostra subito disponibilità al sacrificio con una buona chiusura sull'out di sinistra, poi dopo un cross insidioso prova da fuori ma senza la giusta mira. Va allo stesso modo anche nelle prime battute del secondo tempo quando la sua conclusione non fa male a Thiam. Molto, troppo impreciso, 5

Dal 21'st VALDEPENAS – Entra a partita virtualmente chiusa cercando qualche iniziativa senza troppa convinzione, 6

PELLEGRINO – Kouadio lo prende in consegna sui primi tentativi, lui non è nemmeno troppo servito né cercato con i cross. Si rivede al tiro dopo il terzo gol del Monza ma Thiam para poi esce di scena dopo una partita in apnea, 5

VANOLI – Rispetto alle previsioni c'è ancora Viery accanto a Dragusin mentre a sinistra Njie lascia spazio a Gnonto. L'approccio è apprezzabile, Oulai e Jimenez arrivano anche al tiro poi però si fa male Viery ed entra Ranieri. Sul finire di primo tempo i suoi perdono intensità, il Monza si fa vivo sulla trequarti e capitalizza il rigore evidente per il braccio largo di Oulai. Entra Njie per Gonçalves ma il parziale peggiora per il bis di Varela e la sua squadra traballa incassando anche il terzo gol. A metà ripresa si vedono anche Beto e Valdepenas che rilevano Mastantuono e Gnonto ma la sua squadra non dà segni di reazione e come a Genova incassa una pessima sconfitta alla ripresa dopo la sosta. Bruttissimo passo indietro, 5