Monza-Fiorentina 1-0 al 45': viola in affanno e senza idee, per adesso decide Varela
Primo tempo da dimenticare al Brianteo, dove i padroni di casa vanno al riposo in vantaggio. La Fiorentina ha subito una grossa occasione con Oulai, che approfitta di un rinvio maldestro di Thiam e da quaranta metri prova a piazzare un destro di piatto, preciso ma un po' lento, con lo stesso Thiam che fa in tempo a rientrare in porta e distendersi per rimediare al pasticcio; poi un paio di occasioni per parte (Thiam salva ancora su Jimenez, dall'altra parte De Gea si oppone a Birindelli. Gara scorbutica e fallosa e Monza che passa in vantaggio al tramonto del primo tempo: a sbloccare il punteggio sempre lui, Gustavo Varela, al decimo centro in campionato.
Il portoghese segna dagli undici metri, lo fa trasformando un rigore concesso che Doveri accorda dal campo per un tocco di mano di Oulai proprio su tentativo in girata di Varela. Dal dischetto il bomber del Monza è implacabile e spiazza De Gea, Fiorentina sotto 1-0. Nei viola per adesso si salvano in pochi, con i giocatori più di talento, Goncalves, Mastantuono su tutti, per ora assenti.
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