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Monza-Fiorentina 2-0: Varela non si tiene, viola fermi, raddoppio dei padroni di casa
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Monza dominante, Fiorentina con la lingua di fuori: il risultato è il 2-0 degli uomini di Ivan Juric, che raddoppiano a inizio ripresa. Strappo di Robinson che lascia sul posto Jimenez, Pessina riceve sull'out di sinistra, aspetta il taglio in area di Varela e lo serve con un cross basso teso, il resto lo fa il portoghese con un guizzo degno di Crespo, colpo di tacco di testa per l'undicesimo gol in campionato dell'ex Benfica.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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Mario TeneraniFiorentina a Monza dicci la verità. Vincere per cominciare a vincere... Varela-Pellegrino sfida tra numeri 9 veri
Tommaso LoretoUn filotto di risultati per dare un senso alla classifica, e consolidare le fondamenta gettate da Paratici. Atta verso il rientro, la difesa all'esame Varela
Pietro LazzeriniVanoli dal dolore alla gioia ma con una spiegazione mancante. A gennaio sostituire Christensen, non De Gea. Brutta aria intorno a Fagioli ma la soluzione non è il mercato
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