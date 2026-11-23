Live Monza-Fiorentina 0-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!

36' - Birindelli calcia in area da posizione defilata, De Gea si oppone. Ma da qualche minuto la Fiorentina è in difesa.

34' - Ranieri già protagonista di un paio di belle chiusure, l'ultima mura un tiro di Varela dal limite.

33' - Cross sbilenco con Oulai che allontana, resta però in attacco il Monza.

32' - Jimenez commette fallo all'altezza della linea di fondo. Punizione pericolosa per il Monza che sta provando a venire fuori.

31' - Birindelli colpisce di testa in quella che di fatto è la prima vera azione offensiva del Monza, la conclusione però è innocua.

28' - E infatti non ce la fa: dentro Ranieri per Viery.

26' - Problema preoccupante per Viery che si ferma da solo e si tocca la coscia. Difficile possa continuare.

23' - Goglichidze rischia l'autogol su un cross pericoloso di Gnonto. Palla in corner.

21' - Ci prova Jimenez dal limite dell'area: tiro angolato ma Thiam è attento e respinge.

20' - Mastantuono libero per la prima volta non riesce a concludere in area. C'era comunque posizione di fuorigioco dell'argentino, fin qui impalpabile.

18' - Pedro Goncalves decide di non rompere la noia provando un pallonetto sbilenco dal limite dell'area. Palla bloccata facilmente da Thiam.

17' - L'azione più bella da diversi minuti a questa parte è un rientro di Gnonto che ferma Birindelli sulla linea laterale.

14' - Ancora poche emozioni in questo primo quarto d'ora a parte il tiro da lontano di Oulai su errore di Thiam. Le due squadre si studiano.

10' - Fase calma della partita con la Fiorentina che gestisce il pallone ma non trova sbocchi offensivi.

6' - Oulai a un passo dal gol! Thiam scivola sul rinvio che finisce sui piedi dell'ivoriano: stop e tiro all'angolino che trova però l'intervento del portiere avversario in recupero.

5' - Oulai e Mastantuono non si intendono e perdono un pallone pericolosissimo, Joao Mario però è bravo a rientrare e coprire il passaggio in area di Varela.

2' - Primo tiro del match di Oulai che ci prova dalla distanza: palla fuori dopo una deviazione.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, stasera in divisa bianca.

Buonasera a tutti i lettori di FirenzeViola.it e benvenuti alla diretta testuale di Monza-Fiorentina, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. All'U-Power Stadium va in scena uno scontro diretto delicatissimo, con le due squadre chiamate a conquistare punti pesanti per risalire la classifica. La formazione viola, quindicesima con 9 punti, cerca una vittoria per allontanarsi dalle zone più pericolose, mentre il Monza di Ivan Juric, terzultimo a quota 7, punta a sfruttare il fattore campo per rilanciarsi. Fischio d'inizio alle ore 20:45: restate con noi per seguire tutte le emozioni della sfida, minuto per minuto!

Queste le formazioni ufficiali del match:

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Mangas; Pessina; Robinson, Varela. A disposizione: Tornquist, Strajnar, Lucchesi, Antov, Ziolkowski, Foe Ondoa, Cutrone, Forson, Zeballos, Bakoune, Tourè, Colpani, Mota Carvalho, Mout. Allenatore: Ivan Juric (squalificato)

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Gonçalves, Gnonto; Pellegrino. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Brescinini, Ranieri, Atta, Valdepenas, Beto, Njie, Fagioli, Mazzeo. Allenatore: Paolo Vanoli