RFV Firicano: "Pellegrino è una scommessa, non scalda nell'immediato"

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Così l'ex difensore della Fiorentina, Aldo Firicano, a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per commentare l'eventuale partenza di Moise Kean in caso di offerta onerosa: “Dipende da come verrà sostituito. È chiaro che bisogna vedere come verrà sostituito. La premessa è che fino a fine mercato ci sarà da aspettare, perché può succedere di tutto in arrivo ma anche in uscita. Vedremo cosa farà la Fiorentina, mi pare di capire che ci stanno almeno altre due o tre mosse”.

Non sarebbe un azzardo puntare su Pellegrino al posto di Kean?

“Sarebbe una sorta di scommessa. Ha fatto un buon campionato a Parma, ed è chiaro che nell’ottica di avere un giocatore pronto subito c’è qualche perplessità. Pellegrino non scalda dal punto di vista della fantasia. Ma niente previsioni, perché spesso si sbaglia. Vedremo, il campo ci dirà tutto”.

Bisogna stare attenti a puntare sul nome giusto.

“Credo che ci saranno delle offerte importanti per Kean o per altri giocatori, quindi c’è da aspettare. Io che sono un po’ all’antica, penso che la rosa andrebbe costruita il prima possibile per dare all’allenatore modo di lavorare coi suoi giocatori. Però aspettiamo fine mercato per dare una valutazione più approfondita”.

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