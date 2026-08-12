RFV Martorelli entusiasta: "Pellegrino ha solo margini di miglioramento"

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Così l'operatore di mercato, Giocondo Martorelli, a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola a proposito dell'acquisto da parte della Fiorentina di Mateo Pellegrino: “Lo considero più uomo di area di rigore, è giovane e il primo anno fatto a Parma è stato di livello importante. Ha solo margini di miglioramento, il mio giudizio è positivo. Riempie l’area molto più di Piccoli, che l’anno scorso è stato molto al di sotto delle aspettative”.

Così come tutta la squadra.

“Esatto, quindi non ha dato quell’apporto necessario quando è venuta la mancanza di Kean. Pellegrino lo considero un investimento tecnico ed economico importante. È un profilo interessante. La rosa è cambiata radicalmente”.

Come valuta il lavoro di Paratici?

“Ero stra-convinto che avrebbe stravolto la squadra e così è stato. Ha fatto una campagna acquisti all’insegna del cambiamento, migliorando la Fiorentina almeno sulla carta. Mi aspetto un campionato da vertice: mi aspetto che la Viola se la possa giocare per occupare un posto in Champions, ma sicuramente un posto in Europa League. La qualità dei giocatori arrivati a Firenze, unite agli altri buoni giocatori rimasti, potrà far fare alla squadra un campionato da protagonista”.

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