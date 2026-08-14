Lupo sui viola: "Un mercato intelligente: mi aspetto tanto da Atta"

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Così il direttore sportivo Fabio Lupo a TuttoMercatoWeb.com sulla sessione di mercato estiva di quest'anno: "Vedo il rush finale di mercato interessante perché tutti devono ancora fare qualcosa per completare gli organici ed essere all’altezza della situazione”.

La Juve cerca ancora un portiere.

“Questo del portiere è un aspetto Importante da sistemare. Il Milan invece deve completare l’organico e anche il mercato dell’Inter non è concluso”.

Ha fatto un buon mercato anche la Roma?

“Ha fatto un ottimo mercato ma penso che ancora qualcosa possa fare. Trovo che varie squadre siano da completare sia in testa che in coda”.

Brilla il mercato della Fiorentina...

“È stata indiscutibilmente quella che ha fatto un grande mercato, intelligente. Mi è piaciuto l’acquisto di Mastantuono come quello di Atta che è un calciatore che può fare un ulteriore step, da lui mi aspetto molto”.