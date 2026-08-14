Calciomercato Caccia al terzino sinistro: da Belghali alla suggestione Udogie. Le opzioni

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La Fiorentina cerca un terzino sinistro da alternare a Valdepenas: da Belghali alla suggestione Udogie. Tutte le opzioni

Tra gli obiettivi che si è posta la Fiorentina, prima che finisca il mercato, c’è quello di acquistare un terzino sinistro. Come ha chiarito Fabio Grosso nella conferenza stampa di ieri, la società viola sa di dover completare la squadra in determinati reparti: la corsia di sinistra è coperta dal solo Victor Valdepenas finché non tornerà a disposizione Fabiano Parisi (presumibilmente entro la fine dell’anno). Paratici e Goretti si stanno adoperando per trovare una soluzione.

Il possibile identikit del calciatore.

Da non aspettarsi un colpo da novanta, a meno di occasioni clamorose come Destiny Udogie in uscita dal Tottenham e pallino di Paratici. Ricordiamo che il classe 2002 è in trattativa con la Roma. Verosimilmente i dirigenti viola potrebbero puntare su un profilo come Rafik Belghali dell’Hellas Verona - capace di giocare sia a destra che a sinistra - oppure Francisco Moura di proprietà del Porto. Entrambi a costi accessibili, ossia 15 milioni di euro. Sullo sfondo anche Manuel Lazzari e Nuno Tavares, entrambi della Lazio.

La necessità di alleggerire il reparto.

Ma prima di tutto la Fiorentina dovrà sfoltire la rosa. Ci sono almeno due giocatori da piazzare in tutti i modi: Niccolò Fortini e Dodo. Il primo ha rapito il Torino, che però non ha ancora alzato la prima offerta da 5 milioni di euro mentre i viola ne hanno chiesti 10. Non è da escludere un suo addio a parametro zero il prossimo anno. Il brasiliano è finito nel "dimenticatoio" in quanto il Napoli, sua grande estimatrice, si è cautelato con Costantino Favasuli. Il tempo stringe.