Niente trasferta a Roma per i residenti di Firenze e provincia: il punto
Niente trasferta all'Olimpico per la sfida contro la Roma per i residenti di Firenze e Provincia. L'osservatorio per le manifestazioni sportive, dopo l'iniziale via libera, ha cambiato idea relativamente alla trasferta di lunedì 24 agosto limitando la stessa ai tifosi provenienti dalla provincia fiorentina.
Una decisione arrivata dopo una seconda valutazione in merito ai fatti dell'anno scorso (gennaio 2026), dove gli scontri avvenuti in autostrada proprio tra tifosi fiorentini e romanisti, portarono al blocco delle trasferte per i tifosi viola per tutto il resto della stagione. Una doccia fredda per coloro che avevano già immaginato di poter partecipare alla prima giornata di campionato sugli spalti dell'Olimpico, anche se tra gli stessi tifosi la notizia dell'iniziale apertura della trasferta aveva incuriosito visti i precedenti tra le due tifoserie.
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