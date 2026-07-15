RFV Amerini: "Oulai? Me lo segnalarono più di un anno fa. È veramente forte, lo vedrei bene con Ndour"

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L'ex centrocampista viola ed oggi agente Daniele Amerini è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" per commentare i principali temi di attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Il mercato viola si fa interessante, ora c'è il nome di Oulai, ma c'è già Ndour, che è un giocatore in crescita, Mandragora. Il centrocampo viola quindi lo vedo già come un reparto completo e ben assortito. Oulai lo conosco perchè mi venne segnalato da un amico in Corsica, che mi disse che era forte quando ancora non era conosciuto da nessuno. Io aspettai a proporlo appunto perchè non lo conosceva nessuno, e ora che sono andato a riguardarlo posso dire che è diventato veramente forte. Ha caratteristiche particolari, può essere il sostituto di Fagioli, perchè gioca bene sul corto, perde poche palle e palleggia bene. Dall'altro lato, però, si sa anche inserire, ha il cambio di passo, è bravo a saltare l'uomo. Non ha un grandissimo fisico, però, in coppia con Ndour, sarebbero complementari".

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