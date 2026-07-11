Stretta per Oso del Siviglia. Nuovi contatti per Oulai. Kean tutt’altro che incedibile. In attesa di Koleosho, occhio a Noa Lang. Valdepenas vuole la Fiorentina. Gosens e un trattamento ingeneroso

vedi letture

C’è da credere che la Fiorentina chiuderà a breve un altro colpo in difesa. Si tratta di Oso del Siviglia, per cui i viola hanno alzato l’offerta iniziale di 5 milioni spingendosi a 10. Il contratto del giocatore prevede una clausola rescissoria da 20 milioni ma il club spagnolo ne chiede 15. Si può chiudere a metà strada: con 12 milioni la Fiorentina si assicurerà il terzino. I contatti tra le parti si sono intensificati nella giornata di ieri, la pista è caldissima. Oso percepisce uno stipendio ampiamente alla portata, circa 200 mila euro a stagione. I viola glielo aumenterebbero portandolo vicino al milione per i prossimi cinque anni. A ore potrebbe arrivare la fumata bianca.

Viola stregati da Oulai

Proseguono i contatti per Inao Oulai del Trabzonspor. La Fiorentina è molto interessata al centrocampista ivoriano, che contraccambia e vorrebbe trasferirsi a Firenze. Manca l’accordo tra le parti, sta di fatto che l’arrivo di Arthur Atta non esclude a priori quello di Oulai. La richiesta è alta, i turchi pretendono di arrivare coi bonus a una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. La Viola resta alla finestra.

Kean sacrificato speciale

Non sono passate nemmeno due settimane dall’inizio ufficiale del calciomercato e la Fiorentina è già da record. Fabio Paratici ha investito 64,5 milioni di euro, ciò non toglie che abbia messo in conto di sacrificare un big. Primo tra tutti Moise Kean, per il quale a onor del vero non ci si aspettano novità imminenti. Col mercato degli attaccanti fermo, eccezion fatta per Goncalo Ramos al Milan, è difficile che qualcuno si presenti entro il 15 luglio con 62 milioni di euro. Strategicamente qualsiasi acquirente aspetta che passino le due settimane di validità della clausola per poi valutare se convincere la Fiorentina con un’offerta adeguata, che nei parametri del club viola sarebbe vicina ai 40 milioni.

In attesa di Koleosho, occhio a Noa Lang. E ai sogni

Capitolo esterno. Continua l'attesa per Luca Koleosho, che ha battezzato la Fiorentina come sua prossima destinazione ma che dovrà fare i conti con l’oste: il Burnley. Gli inglesi, proprietari del suo cartellino, stanno valutando le altre offerte sul piatto. Nel frattempo i viola hanno manifestato una volta di più il loro interesse al Napoli per Noa Lang. Gli azzurri prenderanno Exequiel Zeballos dal Boca Juniors, quindi potrebbero dover liberare l’olandese. In tutto questo l’imprevedibilità del mercato di Paratici sta alimentando i sogni dei tifosi, uno dei quali è Alejandro Garnacho del Chelsea che qualcuno avrebbe addirittura avvistato a Firenze. È chiaro che si tratterebbe di un’operazione proibitiva. Per mille motivi. Difficile pensare che i suoi sponsor personali gli concederebbero di non fare le coppe. Ci sono mille sfaccettature. Poi, ovvio, il calcio è strano.

Valdepenas vuole la Fiorentina

Victor Valdepenas è un obiettivo concreto. Il difensore cresciuto nelle giovanili del Real Madrid andrà in ritiro coi blancos, ma conta di trovare una nuova sistemazione per giocare con continuità. E avrebbe già aperto alla Fiorentina. Se ne potrebbe parlare in occasione dell’amichevole d’inizio agosto tra le due squadre. La richiesta per la cessione a titolo definitivo sarebbe di 7-8 milioni e non c’è dubbio che i madrileni manterrebbero una percentuale altissima sulla sua futura rivendita, ad esempio il 50%, o che comunque pretenderebbero una recompra.

Gosens fuori dal progetto

Chiudiamo con Robin Gosens. Il terzino tedesco è fuori dal progetto tecnico della Fiorentina, che non a caso non lo convocherà per il ritiro al Viola Park. La sua presenza di ieri al centro sportivo è stata totalmente autonoma. Lo Schalke 04 lo cerca con insistenza, lui vorrebbe rimanere a Firenze: non si tratta di un fatto economico ma di attaccamento alla maglia. Quello stesso che lo ha spinto a rifiutare la corte del Nottingham Forest a gennaio. Gosens è voluto rimanere per aiutare la squadra a salvarsi e lo ha fatto segnando un gol pesantissimo il 13 aprile contro la Lazio. L’ex Atalanta ha confermato la sua professionalità in un’annata complessivamente imbarazzante. Oggi è ai margini del club. Viene da chiedersi se non fossero altri i problemi da risolvere.