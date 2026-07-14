Fratini racconta Valdepenas: "Ricorda Dimarco. Ho incontrato Paratici, l'ho visto deciso"

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Nel corso di "Palla al centro", su Radio FirenzeViola, spazio anche a Michele Fratini. Il talent scout ha parlato così del mercato della Fiorentina, partendo da una considerazione generale: "Diciamo che la Fiorentina per ora è la regina del mercato perché sta facendo acquisti ottimi, qualcuno ottimo, qualcuno buono, qualcuno sicuramente discutibile come tutte le società ma sono contento, Paratici sta lavorando bene. Tra l'altro l'ho incontrato giovedì accidentalmente in un bar di Firenze dopo tanti anni che non lo vedevo e ci siamo confrontati amichevolmente. Era il giorno in cui ha preso Atta e poi è andato al Viola Park a presentare Fabio Grosso. Io l'ho visto tranquillo, sereno, deciso, proprio sereno".

Ci sono stati grandi colpi, finora, secondo lei?

"La Fiorentina ha preso un grande giocatore, ovvero Atta, che è un 2003 forte francese, abbiamo avuto modo già di vederlo nel campionato italiano con sei reti e diversi assist. All'Udinese ha fatto la differenza. E poi ha preso gli spagnoli sulle fasce, tra l'altro uno del Real Madrid".

Conosce Valdepenas?

"Sì. Ricorda molto Dimarco: ha spinta, il mancino educato, fisicamente è messo anche meglio dell'esterno del'Inter. Chiaramente non sto dicendo sia uguale a lui anche come pesantezza, però ricorda quel tipo di profilo".