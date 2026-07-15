RFV

Calamai: "Esterni, avanti tutta: Bakayoko sarebbe un gran punto di partenza"

Calamai: "Esterni, avanti tutta: Bakayoko sarebbe un gran punto di partenza"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:44Radio FirenzeViola
di Lorenzo Della Giovampaola

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole sul capitolo legato al mercato e agli esterni: "Quello di Paratici è un desiderio di totale rivoluzione. È stata cambiata tutta la linea difensiva, siamo a buon punto anche con il centrocampo ed ora arriviamo all'attacco. Con la ricerca di un vice Kean. Tra l'altro Arokodare sarebbe perfetto come alternativa a Kean.

Io penso poi che da oggi, se non da ieri, sia già iniziato l'attacco a quelli che sono gli attaccanti esterni. Ne servono 4, o forse 3 e mezzo, perché ho la sensazione che Paratici consideri Parisi più attaccante. Serve il colpo però lì, e Bakayoko, nell'equilibrio del prendiamone uno fortissimo e almeno un paio forti, sarebbe un perfetto punto di partenza perché sarebbe quello forte. Io mi aspetto che lui arrivi in tempi rapidissimi"

IL CAFFÉ NERO BOLLENTE di Luca Calamai: "Esterni, avanti tutta: Bakayoko sarebbe un gran punto di partenza"