Aria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagione

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Paratici è partito fortissimo, ma c’era da aspettarselo perché non è venuto a Firenze per pettinare le bambole. Ma il suo impatto sul mercato non può essere riconducibile solo a capacità conclamate e conoscenze di spessore. Paratici ci sta mettendo tanto del suo però alle spalle ha un vento forte e costante che soffia potente: la proprietà. Joseph Commisso ha chiesto un grande mercato e infatti sono già arrivati quattro giocatori e siamo solo al primo giorno di ritiro. L’incontro in America è stato decisivo. Il nuovo presidente viola nell’anno del centenario non vuole disperdere il ricordo del padre.

Ha intenzione di rilanciare pesantemente per dare un nuovo impulso alla Fiorentina. Se poi farà tutto questo per cederla al miglior offerente, sarà solo il tempo a dircelo e non le molteplici fiabe metropolitane che viaggiano di bocca in bocca. Non dovremo sbalordirci tanto se poi alla fine saranno tantissimi i milioni spesi perché tutto seguirà una logica. Nel mezzo, sia chiaro, ci saranno anche cessioni che avranno il compito di riequilibrare un po’ i conti. Ma nella stagione senza coppe il Fair Play finanziario non busserà alla porta. Importante invece sarà che la Fiorentina si faccia trovare preparata quando questa condizione si presenterà.

All’improvviso sulla società viola si è abbattuta un’aria nuova che rompe col passato. Un’atmosfera che sta contagiando Firenze e la tifoseria. Rimane una porzione di scettici, ma questi diminuiranno sotto i colpi di un mercato che pare non avere un attimo di respiro. Persino nel resto d’Italia c’è incredulità di fronte a questo nuovo atteggiamento della Fiorentina, un’aggressività nelle operazioni che forse mancava da un decennio in riva all’Arno. Ma in Italia c’è anche preoccupazione perché continuando così la serie A ritroverà una protagonista e una potenziale concorrente per le zone nobili della classifica. Certo, la strada è ancora lunga, ma la marcia è incoraggiante.

Oulai, gioiello della Costa d’Avorio, potrebbe davvero essere il prossimo innesto di lusso della Fiorentina. I segnali sono molto incoraggianti. Col Trabzonspor i contatti proseguitò serrati. La Fiorentina sarebbe pronta a sborsare altri 30 milioni più relativi bonus. Qui non si scherza più, questo è il dato significativo.

Nel frattempo oggi Fabio Grosso e il suo staff inizieranno la preparazione al Viola Park. Ci sarà un caldo infernale, ma dovranno abituarsi. Speriamo che nasca una grande Fiorentina. Dopo delusioni cocenti, roventi polemiche, attimi di paura calcistica, anni persi a rincorrere falso nemici perdendo di vista il campo, Firenze merita sul serio una straordinaria ripartenza. Magari riacciuffando al primo tentativo l’Europa.