Richardson torna in Francia: accordo con il Le Havre per il prestito, i dettagli
Confermate le indiscrezioni di Firenzeviola.it degli scorsi giorni, Amir Richardson è ormai ad un passo dal tornare in Francia direzione Le Havre. Il club transalpino ha trovato l'accordo con la Fiorentina per il trasferimento del calciatore 24enne reduce dal prestito al Copenhagen senza mai convincere a Firenze dopo il trasferimento da circa 10 milioni di euro avvenuto solo due anni fa dal Reims.
Sotto contratto con i viola fino al 2029, l'accordo sarebbe arrivato per il prestito con diritto di riscatto fissato attorno agli 8 milioni di euro. Il nazionale marocchino è stato convinto dal direttore sportivo Demba Ba e dall'allenatore Didier Digard che la soluzione migliore fosse il ritorno al Le Havre AC, nei prossimi giorni ci saranno le visite mediche.
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