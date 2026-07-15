FirenzeViola Viviano: "Esaltato dal mercato viola. Oulai di altissimo livello, Arokodare un Lukaku più mobile"

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Intervenuto oggi a Radio Firenzeviola come di consueto nella trasmissione "Uno di noi", Emiliano Viviano ha commentato i temi di attualità di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Io sono allibito dal mercato della Fiorentina fino ad oggi, gli acquisti sono stati importanti. Arokodare è un ottimo giocatore, ha un motore importante. È un Lukaku secondo me più mobile".

Come mai nessuno sta bussando per Kean: "Perché lo scorso anno non ha fatto bene, considerando l'infortunio, e poi tutti sanno che possono trattare sotto il prezzo della clausola. Problema alla tibia? Se io volessi restare a Firenze non avrei bisogno fossi in lui di far sapere cosa ho alla tibia, viceversa se dovessi andare via vorrei far sapere le mie condizioni per ovviamente far sapere al di fuori come sto".

Conosceva Oulai? Come lo valuta? "Io Oulai lo conosco da molto prima dei Mondiali. Ne avevo parlato anche con club italiani. Per me è un giocatore molto importante, bravo con il pallone e dinamico, è di prospettive altissime. Lo vedo davanti alla difesa. So che ci vogliono più di 30/35 milioni per arrivare a lui. Oulai-Fagioli-Atta meglio di Pizarro-Borja Valero-Aquilani? Non esageriamo, sono operazioni diverse. Quel centrocampo per intero costò secondo me meno di Atta. Erano anche giocatori con percorsi diversi. Quelli erano giocatori fatti e finiti quelli presi oggi sono giovani. Così stando le cose Thorstdevt non serve, e secondo me non serviva neanche prima".

Sugli esterni il primo nome sembra essere quello di Bakayoko, che ne pensa? "Che vi devo dire? Cioè qui stiamo parlando davvero di giocatori importanti".

Su Parisi e il possibile cambio di ruolo visto come definitivo: "Non sono convinto che la sua metamorfosi sia completa. Avere lui come alternativa è tanta roba. Per Vladepenas ho chiesto a Madrid e me ne hanno parlato benissimo. Io non lo conosco ma potrebbe essere per dire il nuovo Jacobo Ramon. In generale però voliamo bassi, anche se io sono estasiato da questo mercato".