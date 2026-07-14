RFV Stovini: "Paratici sapeva che serviva una scossa. Sono arrivati giocatori di livello"

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Lorenzo Stovini, ex difensore, tra le altre, anche del Lecce e tifoso viola, ha parlato nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola commentando gli ultimi arrivi in casa Fiorentina: "Io credo che Paratici da quando è arrivato sapeva che c'era tutto da rifare e ha iniziato bene. Sono arrivati giocatori di livello, poi sarà il campo a parlare. C'è ancora tempo poi per il mercato ma queste dovevano essere le premesse, ci doveva essere una scossa e uno con la sua competenza sta facendo al meglio il suo lavoro".

Dopo acquisti del genere è giusto alzare l'asticella delle attese? "È doveroso per la storia e la città. Poi io ci andrei sempre con i piedi di piombo, va visto come verrà assemblata la squadra. Non diamo adito alle chiacchiere e alle favole perché la squadra andrà plasmata. È un'ottima partenza ma vedremo dove si potrà arrivare. L'importante è lasciarsi alle spalle la scorsa stagione e mettersi come obbiettivo minimo l'Europa".

Che sensazioni hai su Grosso? "Io credo che sia un ottimo allenatore con una certa esperienza. Ha già una certa esperienza e un'idea di gioco, credo che possa fare bene. Ha fatto bene a Sassuolo ma anche lui saprà che Firenze è diversa e c'è grande pressione. Dopo un risultato non positivo ci potranno essere mugugni".

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