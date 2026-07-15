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Fiorentina in campo al Viola Park: si parte con i primi esercizi di squadra

Fiorentina in campo al Viola Park: si parte con i primi esercizi di squadra
Oggi alle 17:55Primo Piano
di Redazione FV
fonte dai nostri inviati - Andrea Giannattasio e Luciana Magistrato

17:52: Secondo esercizio: tre attaccanti contro due difensori.

17:48: Grande incitamento da parte di mister Grosso nei primi minuti dell'allenamento. Sprontati e incoraggiati tanti singoli.

17:40: Primo esercizio: creare gli spazi in fase di pressing. La squadra viola viene divisa in due gruppi.

17:30: Inizia l'allenamento. Una volta riunita al centro del campo, Fabio Grosso spiega l'allenamento alla squadra

17:25 - Entra in campo la squadra, applaudita dai bambini presenti prima dell'inizio dell'allenamento. Tanti i cori per Moise Kean. Presenti De Gea, regolarmente in campo dopo l'infortunio alla mano di ieri, e Moreno. Ancora assente Jimenez.

Terzo giorno di lavoro per la Fiorentina. Dopo i primi due giorni di allenamenti, la nuova Fiorentina capitana da mister Fabio Grosso continua la sua preparazione al Viola Park e torna in campo questo pomeriggio per la terza sessione a porte aperte. Su FirenzeViola.it il racconto testuale, su Radio FirenzeViola la cronaca minuto per minuto!