Social "Oulai si guadagna il trasferimento alla Fiorentina". E spunta il like del giocatore

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Non è un mistero come Christ Inao Oulai stia spingendo con il Trabzonspor per il trasferimento alla Fiorentina, club che sta trattando il suo acquisto ad una cifra importante. Ne è un'ulteriore dimostrazione un "giallo" social che ha visto il calciatore della Costa d'Avorio protagonista: a fronte di un'immagine su Instagram che parlava del suo prossimo trasferimento in viola, Oulai ha messo like. Un post, quello condiviso da due pagine che parlano dei calciatori ivoriani, poi cancellato. Questa l'immagine: