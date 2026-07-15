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"Oulai si guadagna il trasferimento alla Fiorentina". E spunta il like del giocatore
Non è un mistero come Christ Inao Oulai stia spingendo con il Trabzonspor per il trasferimento alla Fiorentina, club che sta trattando il suo acquisto ad una cifra importante. Ne è un'ulteriore dimostrazione un "giallo" social che ha visto il calciatore della Costa d'Avorio protagonista: a fronte di un'immagine su Instagram che parlava del suo prossimo trasferimento in viola, Oulai ha messo like. Un post, quello condiviso da due pagine che parlano dei calciatori ivoriani, poi cancellato. Questa l'immagine:
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Paratici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme graziedi Lorenzo Di Benedetto
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FirenzeViolaViviano: "Esaltato dal mercato viola. Oulai di altissimo livello, Arokodare un Lukaku più mobile"
Angelo GiorgettiFirenze si stropiccia gli occhi dopo anni di auto-bullismo. Chiedevamo carta bianca per Paratici, in realtà ha avuto la carta di credito. Interventismo no-limits senza il Fair Play Finanziario e una domanda su Commisso
Mario TeneraniAria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagione
Tommaso LoretoUn mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliari
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