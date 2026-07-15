RFV Martorelli: "Non sono stupito dalla Fiorentina. L'80% dei giocatori accetta Firenze"

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Queste le parole dell'agente Giocondo Martorelli a Radio FirenzeViola, durante "Viola amore mio", intervenuto commentando così i movimenti di mercato della Fiorentina: "Al momento la Fiorentina è la società che si è mossa in anticipo rispetto a tutte in Italia, andando su calciatori di assoluto livello e alzando il livello della squadra. Paratici ha fatto investimenti importanti e non ha aspettato, come in altre società, di dare via giocatori per sfoltire la rosa. A dimostrazione che vorranno cancellare la brutta annata dell'anno scorso".

Come vede il ruolo di Paratici in questi affari?

"Sì ma non solo, con tutto il rispetto. L'appeal è dato da una società e da una città importante, per i calciatori avere un centro sportivo come il Viola Park poi aiuta. Per tutte queste ragioni la Fiorentina anche senza Europa mantiene l'appeal giusto. Non mi stupisce che un calciatore voglia venire a Firenze".

Le torna quello che è accaduto con Gosens?

"La chiarezza è fondamentale sempre, tanto più in situazioni come questa. Gosens è un calciatore intelligente e avrà capito che non può far parte del progetto della Fiorentina. Dovrebbe avvenire sempre questa dinamica. Quando tutto viene fatto con rispetto è giusto così".

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