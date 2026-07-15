Dalla Turchia insistono: accordo Fiorentina-Trabzonspor per Oulai, le cifre

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Dalla Turchia continuano ad insistere per il trasferimento imminente di Christ Inao Oulai alla Fiorentina, sebbene dall'Italia ancora non risulti la chiusura prossima della trattativa. Vari media turchi, tra cui anche la televisione HT Spor, parlano di un accordo raggiunto tra club viola e Trabzonspor per il passaggio del calciatore in viola.

Le cifre citate dall'emittente sarebbero di 26 milioni di parte fissa più 4 di bonus per un'operazione totale da 30 milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita. "I club hanno raggiunto l'accordo", riporta HT Spor. Secondo quanto raccolto in Italia invece, le parti stanno ancora trattando e si sta lavorando per limare ulteriormente le richieste del club turco che era partito con una richiesta da 40 milioni di euro che già si è ridimensionata ma ancora non ha trovato l'incontro di Paratici e della Fiorentina che valutano il calciatore sotto i 30 milioni forti anche della volontà di Oulai di vestire la maglia della Fiorentina, aspetto fondamentale della trattativa che mette il club gigliato in una posizione di forza nella trattativa.