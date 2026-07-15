Ranieri: "Grosso? Un punto a favore. Vogliamo cambiare pagina dopo la scorsa stagione"

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Il difensore viola Luca Ranieri ha parlato ai microfoni ufficiali al termine del terzo giorno di allenamenti al Viola Park in vista della stagione 2026/27. Queste le sue parole: "Stiamo facendo dei grandi allenamenti a una buona intensità. Siamo felici di aver iniziato una nuova stagione. Siamo a disposizione del mister che è arrivato con tanta gioia, con tanti concetti nuovi che noi non vediamo l'ora di apprendere. Lo stiamo seguendo, siamo all'inizio ma adesso è il momento di lavorare forte".

Si percepiscono sensazioni nuove tra cui la bellezza del parlare con un allenatore che ha vinto un Mondiale.

"C'è grandissimo entusiasmo. È un punto a favore avere un mister con così tanta esperienza, soprattutto per noi difensori. Sono sicuro ci darà tante indicazione giuste".

Dopo le difficoltà della passata stagione, si percepisce la voglia di vedere una nuova Fiorentina?

"Dalla stagione scorsa abbiamo imparato una grandissima lezione. Adesso abbiamo subito cambiato pagina, siamo pronti e a disposizione del mister. Metteremo tanta energia e gioia per fare un'ottima stagione".