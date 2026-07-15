FirenzeViola Strategia in itinere, come il mercato di Paratici. Che gode già di fiducia incondizionata

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Con Valdepenas praticamente chiuso, e Oulai sempre nel mirino, il ds dovrà gestire un mercato in evoluzione, anche quando proverà a rientrare dei costi con le cessioni. La piazza, intanto, gli ha già concesso fiducia incondizionata.

Nessuna ufficialità, e questo basterebbe a mantenere alta la cautela, ma passi avanti su almeno un paio di obiettivi. Non si ferma il mercato di una Fiorentina che stupisce, e che certamente prende ulteriori distanze dalle abitudini del passato. In casa viola il doppio binario vede Grosso e un gruppo da plasmare sul campo, dall'altra parte Paratici a tirare i fili di un mercato che intriga.

Altri 2 colpi nel mirino

Tanto che già ieri da Bagno a Ripoli filtrava buon ottimismo sull'arrivo del giovane talento del Real Madrid Valdepenas, ultimo tassello al momento di una ricostruzione difensiva che ora è totale. Con Viery e Dragusin al centro, Jimenez e Valdepenas raccontano una vera e propria rivoluzione in ogni zona della retroguardia, in attesa di capire come e quanto le uscite potranno cambiare il reparto, e al netto dell'assenza acclarata di Gosens.

Crescente curiosità per gli esterni

Così mentre il lavoro prosegue pure sul nome di Oulai con una distanza dalle pretese turche tutta ancora da limare, gran parte della curiosità si sposta anche sulle corsie esterne. Delle varie zone del campo quella offensiva è la meno assemblata, con conseguente alone di mistero che regna su nomi da troppo tempo in ballo, come Bakayoko, come Koleosho ecc.ecc..

Strategia di rientro da stabilire in corsa

Ma l'altra domanda che rimbalza da ogni angolo della piazza virtuale è come e quanto proseguirà un mercato nel quale apparentemente non si bada a spese. Al di là di impegni presi con il termine della prossima stagione, o determinate condizioni che obblighino la Fiorentina a pagare, ai 40 milioni circa investiti saranno presto da aggiungere altre cifre, che si tratti di Valdepenas, Oulai o profili non ancora usciti. Logico che il dubbio sia a come e quanto il club dovrà provare a rientrare attraverso le uscite, magari pesanti come sarebbero quelle di Fagioli o Kean, altrettanto che a giudicare da come è cominciata l'annata viola ci sia una fiducia nelle prossime scelte mai respirata da queste parti.