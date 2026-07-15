FirenzeViola Watford, Real Madrid e non solo: ecco le info utili per chi vorrà seguire la Fiorentina quest'estate

vedi letture

Prime trasferte estive in arrivo per i tifosi della Fiorentina che vorranno seguire la squadra di Fabio Grosso anche fuori dai confini italiani durante la preparazione precampionato. In queste ore sono state diffuse le informazioni relative all'acquisto dei biglietti per le amichevoli in programma in Inghilterra e per la prestigiosa sfida contro il Real Madrid, in calendario a Klagenfurt.

Per quanto riguarda l'amichevole contro il Watford, in programma mercoledì 29 luglio alle 20:30 italiane (19:30 locali) al Vicarage Road Stadium, ai sostenitori viola sono stati riservati i settori SEJ7 e SEJ8 della Sir Elton John Stand. I tagliandi sono acquistabili al prezzo di 10 sterline per gli adulti e 5 sterline per Over 65, giovani tra i 19 e i 21 anni e Under 18. Nel giorno della gara è previsto un sovrapprezzo di 5 sterline. Restano inoltre disponibili anche i biglietti per l'altra amichevole inglese contro il QPR.

QUI IL LINK PER I BIGLIETTI.

Sono invece già in vendita anche i tagliandi per la sfida di prestigio contro il Real Madrid, in programma sabato 1° agosto alle ore 18:00 locali al Wörthersee Stadion di Klagenfurt. I tifosi della Fiorentina saranno sistemati nella SudTribune, ma il prezzo dei biglietti non è dei più accessibili: il costo parte infatti da 77,50 euro. Considerata l'elevata richiesta prevista dagli organizzatori, è consigliato acquistare il proprio posto il prima possibile (QUI IL LINK).

Per i sostenitori viola interessati alla trasferta austriaca è inoltre disponibile un'ulteriore opportunità organizzata dagli Alterati del Nord di Barattistuta, che hanno ancora tre posti liberi su un van in partenza da Milano con pernottamento in Austria e rientro nella giornata di domenica.