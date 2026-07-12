FirenzeViola Un mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliari

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A sorpresa ieri al Viola Park è arrivato Alex Jimenez, lo spagnolo prelevato dal Bournemouth con la formula del prestito e diritto di riscatto a 20 milioni.

Come in un film, come quando il protagonista tiene i fili di diverse vicende con un unico intento. Meme e metafore su Batman Paratici cominciano a sprecarsi, e sono persino destinate ad aumentare se – come probabile – il ds dovesse mantenere questo ritmo frenetico nel corso delle prossime settimane. A 24 ore dal primo allenamento, in programma domani, al Viola Park si è completato il poker di arrivi che apre l'estate, e dopo Viery, Dragusin e Atta è stato il turno di Alex Jimenez.

Ecco Jimenez

Terzino destro, spagnolo Under 21, Jimenez è passato dal Milan di Allegri per poi andarsene dopo qualche burrasca, e anche in Inghilterra (al Bournemouth che l'ha ceduto ai viola con un prestito e diritto di riscatto a 20 milioni) ha fatto parlare di sé per via di una vicenda che l'ha visto coinvolto in messaggi con una minorenne. Ma intanto è anche un volto nuovo a disposizione di Grosso, che per la sua difesa a 4 attende di capire pure gli sviluppi relativi alla fascia sinistra. Anche in questo ambito Paratici è segnalato iperattivo, soprattutto in Spagna, dove la distanza con il Siviglia per Oso sta diminuendo e dove Valdepenas resta obiettivo concreto a dispetto della concorrenza del Bologna.

Oulai chiodo fisso

Ma il lavoro del ds, che nel frattempo ha cominciato a chiarire chi è fuori dal progetto come tecnico come Gosens salvo lasciare ulteriori indicazioni alla lista dei convocati in arrivo oggi, non si esaurisce, tanto più se si considerano i rumors dalla Turchia dove Oulai, pur carissimo viste le pretese del Trabzonspor, resta un profilo più che apprezzato in casa viola. Se al quadro si aggiungono le voci arrivate ieri dall'Inghilterra su Arokodare che però il Wolverhampton vuol tenersi è facile accorgersi quanto capillare sia il lavoro di Paratici e del suo staff. Intanto in uscita è da segnalare la cessione di Harder al Basilea e quella probabile di Fazzini per il quale il Cagliari ha sorpassato il Parma per un prestito con diritto di riscatto intorno agli 8 milioni di euro.

La musica è cambiata

Insomma non solo la musica è cambiata, ma a questi volumi non si è mai sentita da queste parti. Tanto che di fronte al legittimo interrogativo su come il club viola gestirà le cessioni, se e quanto vorrà rientrare dagli investimenti attuali, verrebbe quasi da disinteressarsene. Perché se il buongiorno si vede dal mattino è ancora più inevitabile affidarsi a occhi chiusi a un direttore sportivo che sta riscrivendo le regole del mercato, o almeno quelle conosciute a queste latitudini nell'ultimo ventennio.