RFV Mpasinkatu: "Oulai è un giocatore raro. Ruolo? È un regista, lo vedo bene con Fagioli"

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Il direttore sportivo, Malù Mpasinkatu, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro". Ecco le sue parole sul mercato della Fiorentina e non solo: "Il mercato roboante di Paratici non mi sorprende, ha accettato la Fiorentina voglioso di fare qualcosa di importante. Vuole riportare i viola ai fasti di quando giocava la Champions League. I soldi che si stanno mettendo sul mercato raccontano che c'è un progetto solido e che gli è stata data carta bianca da Commisso. La Fiorentina grazia anche al suo appeal ora è più desiderata. Tutti capiscono che la stagione sfortunata dello scorso anno è una di quelle cose che capitano ogni tot di anni".

Cosa ci può dire di Oulai? "Oulai è un 2006 ed è uno dei migliori prospetti del presente e del futuro del calcio africano. È un giocatore che ha tecnica importante e visione di gioco. È uno di quei giocatori in via di estinzione. È uno alla Pirlo o alla Xavi, ma anche restando in terra viola alla Pizarro. Sono giocatori che nel calcio moderno si contano sulle dita di una mano. Se lo si può prendere si deve fare tutto il possibile. Il Trabzonsport ha soldi e vuole vendere e capitalizzare al massimo. Non è un club che si fa prendere per il collo. La Fiorentina è sul giocatore in modo concreto ma sa che ci sono sirene inglesi, spagnoli e tedeschi. So che c'è il Lipsia. È un giocatore parametrato sui top team".

Qual'è il suo ruolo naturale? "Per me lui deve giocare in cabina di regia. Può giocare con Fagioli, magari nel 4-2-3-1, usando il doppio play. È uno anche bravo in non possesso nel rubare palloni. Contro la Germania era il più piccolo ma era ovunque e andava in contrasto con giocatori anche più grossi di lui".

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