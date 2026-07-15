RFV Lucchesi: "Paratici ha preso il toro per le corna: Fiorentina, mercato da big"

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Il dirigente sportivo, ex della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare del mercato viola: "Sono contento delle prime mosse, mi piace anche l'approccio da grande squadra. C'era voglia di ripartire e o si aspettavano le uscite oppure come ha fatto Paratici aggredisci il mercato. Denota voglia di fare, prendere il toro per le corna. E la società sta appoggiando in toto il mercato, poi il saldo finanziario si vedrà alla fine. Alla fine verrà fuori la quadra ma l'approccio è stato d'eccellenza. La professionalità di Paratici però non è mai stato messo in discussione".

D'altra parte non puoi prendere Paratici senza dargli soldi.

"I soldi sono importanti, ma le modalità d'approccio al mercato sono tipiche di un dirigente da grande squadra. Più la catena di comando è corta e meno si sbaglia, soprattutto perché si decide in fretta e questo nel pallone è fondamentale. Paratici sta facendo il general manager e Goretti è bravo: capisce di pallone, è voluto bene dal mercato, è un profilo importante".

Sono adeguate anche le ultime operazioni in uscita tra Gosens, Valentini e Moreno?

"Devo fare una premessa, non sono d'accordo sul giudicare le operazioni in base al numero asettico perché dipende da tanti fattori. Lo stesso calciatore cambia valutazione mille volte nello stesso mercato. Valutiamo l'operato del manager nel suo complesso, quello che ti manca da una parte magari lo guadagni da un'altra. Operazione per operazione è guardare le cose più da tifoso che da dirigente".

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