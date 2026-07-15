RFV Fontana: "Preferisco Oulai a Thorstvedt per la Fiorentina, vi spiego perché"

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L'ex viola ed attuale allenatore Gaetano Fontana è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare di Fiorentina, partendo dal centrocampo che sta nascendo a Firenze: "Lo vedo muscolare e tecnico, sia per quanto riguarda Oulai se dovesse arrivare che Atta già arrivato. Nelle transizioni sono bravissimi ma sono anche abili costruttori, l'indirizzo mi pare chiaro: creare un reparto a centrocampo che riesce a sopportare sia la fase difensiva che quella offensiva. C'è bisogno di giocatori che abbiano questa duttilità conoscendo Grosso".

Meglio Oulai o Thorstvedt?

"Secondo me Thorstvedt assomiglia più a Atta, Oulai nel breve si riesce a districare meglio. Dovessi scegliere anche per alternare le caratteristiche preferirei Oulai rispetto al giocatore del Sassuolo. Ha una valutazione molto importante perché questo ragazzo ha raccolto tanti interessi, vuol dire che si è messo in mostra".

Cosa ne pensa di questa Fiorentina scatenata sul mercato?

"Mi aspettavo un segnale forte rispetto allo scorso campionato, quando la Fiorentina è incappata in un campionato terribile non prevedibile in estate perché la rosa era di grande qualità. La proprietà ha voluto dare un segnale tangibile e ha iniziato questo mercato copioso con giocatori di grandi qualità compatibili con le idee di Grosso. Quando vuoi costruire un calcio cognitivo hai bisogno di lavorare tanto con i ragazzi per indottrinarli. Il progetto è ambizioso e sicuramente valido ma c'è bisogno di tempo".

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