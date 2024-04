CHAMPIONS, Viola e Dea possono dare il 5° posto

FirenzeViola.it

© foto di José Maria Diaz Acosta

La Fiorentina, oltre a giocarsi l'accesso alle semifinali di Conference League, oggi può dare un grosso contributo alla definitiva conquista del quinto posto Champions per l'Italia. A meno di catastrofi sportive, infatti, la Serie A avrà il 5° posto nella prossima stagione. Al termine dei attuali quarti di Champions League, il nostro Paese è infatti ancora saldamente al primo posto nel ranking UEFA per Nazioni, con l'Inghilterra che ha visto uscire due top come Manchester City e Arsenal e ha così complicato la sua lotta con la Germania per il secondo posto.

Già oggi, nel caso in cui l'Atalanta non perda col Liverpool e la Fiorentina passi il turno in Conference League, potrebbe arrivare la matematica certezza. Il conteggio dell'Italia tiene in considerazione la certezza di una fra Milan e Roma in semifinale di Europa League, punti già virtualmente assegnati al nostro Paese.