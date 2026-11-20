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Fiorentina, meno tre alla sfida di Monza: il programma di oggi al Viola Park
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Meno tre giorni a Monza-Fiorentina, gara di ripresa del campionato per quanto riguarda De Gea e compagni, in programma alle 20:45 allo stadio Brianteo per la dodicesima giornata di Serie A. Una sfida che Paolo Vanoli continuerà a preparare anche quest'oggi (prima che nel weekend, con la rifinitura a poche ore dalla partita) con una sessione di allenamento in programma stamattina al Viola Park.
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