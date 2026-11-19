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Juric contro Vanoli, nell'unico precedente vinse il croato sulla panchina della Roma
Il tecnico viola affronta l'allenatore del Monza per la seconda volta in serie A, nella prima occasione vinse Juric (ai tempi tecnico della Roma) 1-0
Hanno avuto percorsi simili, se non proprio da calciatori, come minimo da tecnici visto che entrambi sono passati dalla panchina granata del Torino, il croato per tre stagioni, dal 2021 al 2024, l’attuale allenatore della Fiorentina soltanto per un anno, nella stagione 2024-2025, ma tra di loro raramente si sono incontrati come avversari.
Nell’unico precedente sorrise Juric
Quello di lunedì tra Juric e Vanoli d’altronde sarà soltanto il secondo round di una sfida cominciata il 31 ottobre 2024 quando all’Olimpico ebbe la meglio il padrone di casa di lunedì. Sulla panchina della Roma Juric ha infatti battuto Vanoli in un Roma-Torino 1-0 deciso da un preciso sinistro di Dybala.
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Direttore di RadioFirenzeviola e Firenzeviola.it, da anni voce delle radio fiorentine collabora anche con Rtv38 e il Corriere Fiorentino.
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