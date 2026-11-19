Fiorentina, oggi niente seduta al Viola Park: Vanoli concede un giorno libero
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Giornata di riposo per la Fiorentina, che oggi non scenderà in campo al Viola Park. Paolo Vanoli ha infatti deciso di concedere un giorno libero ai suoi giocatori, interrompendo momentaneamente il programma di allenamenti in vista della prossima sfida di campionato. Una pausa che permetterà ai viola di recuperare energie dopo il lavoro svolto negli ultimi giorni e di prepararsi alla fase conclusiva della settimana con il ritorno a Firenze degli ultimi calciatori impegnati con le rispettive nazionali. L'attenzione resta rivolta alla trasferta contro il Monza, appuntamento per il quale Vanoli vuole ritrovare una squadra nelle migliori condizioni possibili.
La preparazione riprenderà domani.
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