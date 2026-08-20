Stallo per Kean in attesa del rilancio del Como, il Genoa su Mandragora
Moise Kean sta vivendo una situazione di stallo e incertezza, in attesa del rilancio da tutti annunciato del Como. E in attesa delle mosse dei lariani, Grosso prepara la gara di esordio in campionato ipotizzando una maglia da titolare per Kean. Intanto per i lettori di FirenzeViola Kean non deve essere ceduto a nessuna cifra, anche se una parte lo sacrificherebbe per più di 40 milioni: è il risultato del nostro sondaggio.
Ma Paratici non vuole farsi trovare impreparato e valuta una serie di sostituti eventuali di Kean, con Pinamonti in stand -by e tentato anche dalla Lazio, oltre che un paio di giocatori giovani e con poco spazio nel Chelsea.
Intanto il Genoa è tornato a chiedere Mandragora. De Rossi lo stima profondamente. Possibile offerta dei rossoblù in caso di addio di Frendrup.
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