Cedere ora Kean sarebbe un errore. Non cambierei mai Fagioli con Torreira. Poku bene Soulè meglio. All'Olimpico vorrei Mastantuono titolare

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Per Kean, passato il 20 va tenuto a meno di un'offerta folle. Non cambierei Fagioli con Torreira. Poku bene, Soulè benissimo

Che si fa con Kean? Passato il 20 di agosto dal mio punto di vista c'é solo una risposta: si tiene. A meno di un'offerta veramente folle, tipo quella che portò Vlahovic alla Juve. I bianconeri pagarono per lo slavo più di 70 milioni. Ma per fare una simile operazione nel mercato invernale servono numeri capaci di far saltare il banco. Il mercato estivo è diverso. Kean vale almeno 50 milioni più bonus. Certo, chi spinge per la vendita ricorda due cose: i problemi fisici di Moise e certi suoi comportamenti fuori dal campo. Vero. Ma Kean ha giocato tutti i 90' con il Benevento in Coppa Italia. Se Grosso e lo staff medico avessero avuto dei dubbi sulle sue condizioni atletiche lo avrebbero tolto dal campo già alla fine del primo tempo. A qualificazione blindata. Il Kean di oggi ricorda quello dei 25 gol in maglia viola. Perché dovrei svenderlo (a 40 milioni sarebbe svenduto) per andare a cercare qualcosa di diverso? Grosso sta lavorando da un mese con Kean prima punta. La squadra si muove per esaltare le qualità di Kean. C'é un altro Kean in giro libero? Ho dei dubbi. Di sicuro una coppia Pellegrino-Pinamonti sarebbe molto meno competitiva della coppia Kean-Pellegrino.

Non cambierei Fagioli con Torreira

Più o meno lo stesso discorso vale per Fagioli. In questa bizzarra ed esaltante estate viola ho spesso sentito la frase: "Alla fine partirà Fagioli". Poi, alla prima gara vera chi c'era a fare il regista? Fagioli. Questo vuol dire che per Grosso, almeno per il momento, lui è un titolarissimo. Per il centrocampista vale lo stesso discorso che ho fatto per Kean. Se ti portano 50 milioni ci penso, altrimenti Fagioli deve restare. Tra poche settimane potrebbe essere uno dei titolari della Nazionale. Ha talento in dosi industriali. Perché dovrei rinunciare a un simile giocatore? Alcuni vorrebbero Torreira al posto di Fagioli. L'uruguaiano è un guerriero e ama Firenze. Aspetti importanti. Ma non cambierei Fagioli con Torreira.

Poku bene, Soulè benissimo

L'anticipazione di Firenze Viola ha trovato grandi conferme: Poku è un obiettivo concreto della Fiorentina. Un esterno d'attacco con la sua velocità sarebbe un'alternativa preziosa per Grosso. Vediamo quanto margine economico ha ancora Paratici. Poku mi piace, Soulè mi piacerebbe di più. Il giocatore della Roma ha qualità e ha gol. Parlerebbe lo stesso calcio di Mastantuono e Atta.

Sogno Mastantuono titolare

Lunedi si parte all'Olimpico. Un test importante anche se, lo dico subito, dobbiamo dare tempo a Grosso. La Fiorentina è un cantiere aperto. Tutti mi dicono che Mastantuono partirà in panchina. Io sogno di vederlo titolare. L'argentino è un giovane solo per la carta d'identità. Chi è stato un leader al Monumental con la maglia del River e ha collezionato 31 presenze non può spaventarsi per un debutto nella Fiorentina. E l'Olimpico, con il suo fascino, accenderebbe tutta la sua classe. Coraggio mister Grosso andiamo con Mastantuono titolare.