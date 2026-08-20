Oggi la presentazione di Mastantuono al Viola Park: l'orario e come seguirla

Oggi la presentazione di Mastantuono al Viola Park: l'orario e come seguirlaFirenzeViola.it
Oggi alle 09:30Notizie di FV
di Giacomo A. Galassi

Franco Mastantuono si presenta oggi come nuovo giocatore della Fiorentina. L'attaccante argentino arrivato questa estate dal Real Madrid parlerà ai media presenti al Wind3 Media Center del Viola Park alle ore 14:00. L'occasione per spiegare i motivi del suo approdo a Firenze e le sue aspettative per la stagione pronta ad iniziare con la maglia viola dopo i problemi vissuti a Madrid la scorsa stagione. La conferenza stampa sarà in streaming sui canali ufficiali di ACF Fiorentina e la voce dell'argentino sarà possibile seguirla anche su Radio Firenzeviola.