Oggi la presentazione di Mastantuono al Viola Park: l'orario e come seguirla
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Franco Mastantuono si presenta oggi come nuovo giocatore della Fiorentina. L'attaccante argentino arrivato questa estate dal Real Madrid parlerà ai media presenti al Wind3 Media Center del Viola Park alle ore 14:00. L'occasione per spiegare i motivi del suo approdo a Firenze e le sue aspettative per la stagione pronta ad iniziare con la maglia viola dopo i problemi vissuti a Madrid la scorsa stagione. La conferenza stampa sarà in streaming sui canali ufficiali di ACF Fiorentina e la voce dell'argentino sarà possibile seguirla anche su Radio Firenzeviola.
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Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
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Lorenzo Di BenedettoKean verso l'addio, il Como alzerà l'offerta. La cessione sarebbe dolorosa, per più di un motivo, ma rinforzarsi sarebbe possibile. Icardi, perché no? L'argentino strizza l'occhio alla Fiorentina
Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
Mario TeneraniÈ una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
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