Le incertezze di Fortini poi lo scatto del Torino e il rinnovo di 4 anni con i viola
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Sono state 24 ore di riflessioni per la Fiorentina e per il terzino viola Niccolò Fortini, tentato da un'esperienza in Inghilterra all'Hull City. Un'esperienza che il giocatore non avrebbe disdegnato ma lo scatto del Torino è stato decisivo e così nelle ultime ore è stato raggiunto l'accordo tra i club per il suo trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva di 10 milioni. Soprattutto è arrivato un rinnovo di 4 anni con la Fiorentina, un po' a sorpresa visto che sarebbe stato sufficiente un anno per permettere il prestito con diritto.
Il giocatore domani andrà a Torino per le visite mediche e la firma.
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Lorenzo Di BenedettoKean verso l'addio, il Como alzerà l'offerta. La cessione sarebbe dolorosa, per più di un motivo, ma rinforzarsi sarebbe possibile. Icardi, perché no? L'argentino strizza l'occhio alla Fiorentina
Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
Mario TeneraniÈ una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
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