Le incertezze di Fortini poi lo scatto del Torino e il rinnovo di 4 anni con i viola

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Sono state 24 ore di riflessioni per la Fiorentina e per il terzino viola Niccolò Fortini, tentato da un'esperienza in Inghilterra all'Hull City. Un'esperienza che il giocatore non avrebbe disdegnato ma lo scatto del Torino è stato decisivo e così nelle ultime ore è stato raggiunto l'accordo tra i club per il suo trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva di 10 milioni. Soprattutto è arrivato un rinnovo di 4 anni con la Fiorentina, un po' a sorpresa visto che sarebbe stato sufficiente un anno per permettere il prestito con diritto.

Il giocatore domani andrà a Torino per le visite mediche e la firma.