Mastantuono si presenta, sulla scia di Batistuta e... Nico Gonzalez

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Il neo esterno offensivo della Fiorentina, arrivato dal Real Madrid, Franco Mastantuono si presenta in conferenza stampa: "Sono molto contento di essere alla Fiorentina che mi ha messo sotto gli occhi un progetto davvero interessante. La scelta giusta per la mia carriera, sono contento di averla fatta. Ho avuto un colloquio con il Real molto cordiale e ho deciso di lasciare Madrid, poi ho avuto tante offerte ma il progetto della Fiorentina mi ha colpito più di tutti e ho deciso una settimana prima dell'annuncio".

E a proposito di storia e tradizione di argentini nella Fiorentina: "Sicuramente penso ad una leggenda come Batistuta, ma anche miei ex compagni come Quarta e Nico Gonzalez che mi hanno parlato benissimo di Firenze. Mi piacerebbe entrare nella storia di questo club"