All in su Ernest Poku del Leverkusen e i retroscena dell'operazione

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La Fiorentina ha scelto Ernest Poku e, soprattutto, ha scelto di farglielo capire prima degli altri. I viola si sono mossi con largo anticipo sulla concorrenza, seguendo da vicino l’esterno del Bayer Leverkusen, ma ieri è arrivato lo scatto che può cambiare la storia della trattativa. Al Viola Park - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - Fabio Paratici ha avuto una lunga call conference con gli agenti dell’olandese: una conversazione fiume nella quale il direttore sportivo viola ha ribadito un concetto preciso, senza giri di parole.

Leggi qui tutti i retroscena dell'operazione svelata in anteprima da FirenzeViola. E per arrivare all'accordo ci sono due strade: leggi quali.