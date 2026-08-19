All in su Ernest Poku del Leverkusen e i retroscena dell'operazione
La Fiorentina ha scelto Ernest Poku e, soprattutto, ha scelto di farglielo capire prima degli altri. I viola si sono mossi con largo anticipo sulla concorrenza, seguendo da vicino l’esterno del Bayer Leverkusen, ma ieri è arrivato lo scatto che può cambiare la storia della trattativa. Al Viola Park - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - Fabio Paratici ha avuto una lunga call conference con gli agenti dell’olandese: una conversazione fiume nella quale il direttore sportivo viola ha ribadito un concetto preciso, senza giri di parole.
Leggi qui tutti i retroscena dell'operazione svelata in anteprima da FirenzeViola. E per arrivare all'accordo ci sono due strade: leggi quali.
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Lorenzo Di BenedettoKean verso l'addio, il Como alzerà l'offerta. La cessione sarebbe dolorosa, per più di un motivo, ma rinforzarsi sarebbe possibile. Icardi, perché no? L'argentino strizza l'occhio alla Fiorentina
Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
Mario TeneraniÈ una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
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