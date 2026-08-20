Kean via? Roma indicativa: le ipotesi per sostituirlo
Da Como aspettano il momento giusto per formulare una nuova offerta per Moise Kean, dopo i 30 milioni rispediti al mittente dalla Fiorentina, con Fabregas che non vuole farsi distrarre dal mercato fino a sabato, quando la sua squadra aprirà la prima giornata di campionato. Anche Fabio Grosso probabilmente vorrebbe più certezze in vista dell'esordio di lunedì a Roma, ma è consapevole che il mercato chiuderà solo il 1 settembre e che nessuno è incedibile.
Kean titolare a Roma oppure no?
Proprio la partita di lunedì sarà indicativa: se dovesse giocare Pellegrino significherebbe che Kean è già ipoteticamente ceduto, in caso contrario la Fiorentina spiegherà se c'è una dead line o no. Certo la speranza è non arrivare alla festa del Centenario con un Kean ancora ballerino (griddy dance a parte). E se proprio il centravanti dovesse essere "sacrificato" l'altra speranza è che venga adeguatamente sostituito. Ma da chi?
Le ipotesi per l'eventuale post Kean
Il nome in pole resta Andrea Pinamonti che al Sassuolo è stato allenato da Grosso, però sta rivalutando anche la Lazio che non è rimasta convinta dalle visite mediche di Bamba Dieng e dunque cerca un rinforzo in attacco. Sullo sfondo per i laziali c'è anche Sebastiano Esposito che, tra l'altro, la scorsa stagione è stato vicino anche alla Fiorentina e chissà che non torni di moda nella speranza che quest'anno il Cagliari spari meno alto ripensando al guadagno con Piccoli. E la Gazzetta questa mattina ha parlato di due giocatori del Chelsea, l’olandese Emanuel Emegha, 23 anni, ultima stagione allo Strasburgo, e Liam Delap, 23enne inglese (per regolamento si può prendere anche se l'Inghilterra è fuori dalla Comunità europea) seguito pure dal Como. Paratici infatti, avendo preso un Pellegrino che ormai conosce bene la serie A segue anche piste estere e esuberi che arrivano dalle big europee anche se Lorenzo Lucca è sempre stato un pallino dell'attuale direttore sportivo, tanto che ad inizio mercato aveva provato ad informarsi. Infine c'è un Mbala Nzola che ha già giocato con Grosso e non ha trovato ancora una destinazione, ma qui siamo nelle ipotesi più fantascientifiche.
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